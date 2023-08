“Z veseljem in ponosom sporočamo, da nam je danes zjutraj izjemno polepšal dan klic iz OTP Bank, kateri članici sta v Sloveniji Nova KBM in Banka SKB, z informacijo, da bodo Gorski reševalni zvezi Slovenije donirali 500.000,00 eur,” so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenija. “Prizadevnost in srčnost gorskih reševalcev GRZS ob naravni katastrofi, ko smo prvi nudili pomoč prizadetim v poplava ...