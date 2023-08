Letošnji festival Mladi levi poskuša seči na raven kolektivnega in celo onkraj človeškega RTV Slovenija Začenja se 26. festival sodobne odrske umetnosti Mladi levi, ki v ospredje postavlja kolektivnost. V programu so pretežno predstave, ki presegajo individualno, intimno in osebnoizpovedno ter poskušajo seči na raven kolektivnega in celo okraj človeškega.

