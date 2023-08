Plina je v EU za zdaj več kot dovolj, skladišča so 90-odstotno polna – bodo cene energentov znova takšne kot pred napadom Rusije na Ukrajino? Demokracija Piše: C. R. Skladišča plina v EU so po podatkih združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU dosegla 90-odstotno napolnjenost. To pomeni, da je napolnjenost skladišč več kot dva meseca pred rokom presegla osnovni cilj uredbe EU o skladiščenju plina, ki je začela veljati lansko poletje. Članice unije so za zagotovitev kolikor toliko nemotene oskrbe s plinom v jesensko-zimski s

Sorodno

Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija

Ljubljana

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Luka Mesec

Tanja Fajon