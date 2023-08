Aplikacija Poplave 2023 po novem omogoča tudi označitev dni, ko bi lahko nudili pomoč Primorske novice Aplikacija Poplave 2023 je dopolnjena. Po novem prostovoljcem, ki želijo nuditi pomoč po poplavah, omogoča tudi označitev dni, ko bi lahko odšli pomagat. Za to so se po besedah Sandija Curka iz Civilne zaščite odločili, ker se zavedajo, da imajo tudi prostovoljci svoje načrte in potrebe in na pomoč ne morejo vedno priskočiti takoj.

