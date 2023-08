23-letni slovenski rokometni reprezentant in član katalonskega velikana Barcelone Domen Makuc se je na uvodni pripravljalni tekmi turnirja v Doboju v torek težje poškodoval, so potrdili v klubu. Okrevanje bo trajalo devet do 12 mesecev, s čimer je sezona zanj bržkone končana.



