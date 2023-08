Deček in čaplja, najverjetneje zadnji film Hajaa Mijazakija, odpira festival v San Sebastianu RTV Slovenija 71. filmski festival v San Sebastianu v Španiji bo odprl film Deček in čaplja japonskega mojstra animacije Hajaa Mijazakija, glede katerega je 82-letni oskarjevec v preteklem mesecu dejal, da bo to najverjetneje njegov zadnji film.

