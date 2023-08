“Z veliko žalostjo smo na Plavalni zvezi Slovenije sprejeli novico, da se je poslovil Božidar Bučar. V tem težkem trenutku se zavedamo bolečine in izgube, ki jo čutimo vsi, ki smo ga poznali kot dolgoletnega spoštovanega plavalnega delavca in očeta enega naših najboljših plavalcev, Jureta Bučarja,” so zapisali na Plavalni zvezi Slovenije. Njegov vpliv na razvoj plavanja na slovenskem je bil velik. ...