Po državi možne krajevne plohe in nevihte, previdnost potrebna predvsem na območjih plazov RTV Slovenija Slovenijo je dosegla manjša višinska motnja, zaradi katere je povečana verjetnost nastanka krajevnih ploh in neviht. Geološki zavod opozarja na povečano nevarnost sproščanja nestabilnega materiala na območju plazov, ki so se sprožili ob nedavni ujmi.

