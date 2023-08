V uničujočih poplavah so številni ostali brez svojega doma. Po do zdaj zbranih podatkih uprave za zaščito in reševanje, ki jih je na poizvedovanje N1 poslal urad vlade za komuniciranje, je skoraj 500 stanovanjskih objektov neprimernih za bivanje, več kot 30 pa jih je porušenih. Nekaj sto ljudi je zaradi tega še vedno razseljenih.