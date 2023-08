V Varaždinu začetek Špancirfesta, med nastopajočimi tudi Joker Out 24ur.com V Varaždinu se začenja največji in najbolj priljubljen festival na Hrvaškem Špancirfest. V desetih dneh bo ponudil več kot 500 dogodkov, od koncertov do predstav in kulinaričnih doživetij. Skoraj vsi dogodki bodo brezplačni, med njimi tudi koncert skupine Franz Ferdinand, ki bo ob slovenski predskupini Joker Out nastopila v torek.

Sorodno