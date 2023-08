Skrivnostne kamnite krogle v BiH. Nihče ne ve, od kod so se vzele 24ur.com V mali občini Zavidovići v Bosni in Hercegovini se nahaja največje najdišče skrivnostnih kamnitih formacij v Evropi. Nihče ne ve, kako in od kod so kamnite krogle prišle, lokacija pa je hitro postala najbolj znana atrakcija. Teorije medtem pripovedujejo zgodbe o ostanku meteoritov, naravnega nastanka po umiku ledenikov pa vse to človeškega izuma iz preteklosti. Širijo pa se tudi pripovedi o misti...

