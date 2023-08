Osnovna živila v zadnjem popisu malenkost cenejša RTV Slovenija Cene osnovnih živil, popisanih na 16. avgust, so bile v povprečju za po okoli odstotek nižje kot ob popisu dva tedna prej. Cene so bile celo najnižje od začetka spremljanja, razlika med najcenejšo in najdražjo osnovno košarico je okoli štiri evre.

