Incident na Cipru: turški buldožerji nad modre čelade 24ur.com Misija Združenih narodov na Cipru je turške sile na otoku obtožila, da so napadle modre čelade, potem ko so ti poskušali preprečiti "nedovoljena gradbena dela" v bližini etnično mešane vasi Pyla na območju pod nadzorom ZN. Ciprska vlada je napad obsodila, kot tudi EU, Velika Britanija in ZDA.

