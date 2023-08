Slovenci navdušili in za uvod zmleli Poljake Sportal Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je gladko dobila prvo tekmo močnega pripravljalnega turnirja, Wagnerjevega memoriala. Slovenci so v Krakovu s 3:0 (21, 18, 21) ugnali gostitelje Poljake. Zvečer sledi še srečanje med Italijani in Francozi.

