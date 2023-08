Umrl je kulturni delavec in oblikovalec Lokalec.si V 63. letu starosti je umrl dobitnik Plečnikove medalje, oblikovalec stolov, zaščitnih znakov, sodelavec arhitektov in umetnik Klemen Rodman, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija. Svoj pečat je pustil na oblikovalski krajini Gorenjske, predvsem v občinah Radovljica, Žirovnica in Bled. Bil je pripadnik starejše generacije slovenskih oblikovalcev, ki je krajino oblikoval po principih minimalizma, ...

Sorodno