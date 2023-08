Hočevar svetovni mladinski prvak 24ur.com Žiga Lin Hočevar je na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, ki ta teden poteka v Krakovu, v svoji drugi sezoni največjih tekmovanj prišel do zlate kolajne in postal svetovni mladinski prvak v kanuju. Uspeh je s četrtim mestom med kanuistkami mladinkami dopolnila Naja Pinterič, Eva Alina Hočevar pa je bila osma med kajakašicami do 23 let.

