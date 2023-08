Nova uprava RTV-ja razpisala mesta treh direktorjev in 38 zaposlenim preklicala opomine RTV Slovenija Nova uprava RTV Slovenija je objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin. Zaposlene je že obvestila tudi o umiku 38 opominov zoper zaposlene in sindikate povabila na pogajanja o njihovih stavkovnih zahtevah.

