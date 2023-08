Prepletanje poezije, vina in kulinarike Dnevnik Prihodnji teden bo vsaj v literarnem smislu minil v znamenju mednarodnega festivala Dnevi poezije in vina, ki bo na ustaljenih prizoriščih na Ptuju gostil 18 pesnic in pesnikov z vsega sveta, naselil pa se bo še v številne druge kraje po Sloveniji...

