Hrvaška policija je v sredo pridržala 63-letnega kanadskega državljana, ki je ob bazenu naturističnega kampa v Rovinju snemal gole otroke, so sporočili z istrske policijske uprave. Kamero je skril v termovko. Sumijo ga otroške pornografije in je že v priporu. To je že drugi primer nezakonitega snemanja golih otrok v Rovinju v zadnjem tednu. Sumljivo vedenje 63-letnika so v sredo okoli 19. ure opaz ...