Delovno aktivnih največ doslej Lokalec.si Število delovno aktivnih se je povečalo za približno 1.300 oseb in doseglo novo najvišjo vrednost, odkar spremljamo ta podatek, so zapisali na SURS. Več je bilo tako zaposlenih kot samozaposlenih. Število delovno aktivnih je zraslo v večini dejavnosti, najbolj v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Mesečna rast petič zapored Število delovno aktivnih je naraslo peti mesec zapored in doseg ...

