Ganljiva izpoved Slovenke, ki noče več molčati SiOL.net V vrhunskem športu se ne cedita le med in mleko. Kako lahko zdravstvene težave, po katerih sledijo še dodatni zapleti, uničijo idilo, dokazuje primer Eve Vamberger. Slovenska nogometašica se je težko spopadala z vsem, kar ji je oteževalo kariero. Zaprla se je vase, nato pa po tehtnem premisleku odločila, da svojo ganljivo zgodbo zaupa Sloveniji. Za opozorilo družbi, kako je na svetu še veliko podobnih primerov. Za njeno katarzo, občutek svobode, konec mučnega obdobja in naznanilo sprememb. Sprememb na bolje in občutka, da je vendarle vredno živeti.

