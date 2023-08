Tudi v Izoli do novega ribiškega pristanišča Dnevnik Potem ko so to že storili v Kopru, Piranu in Strunjanu, je tudi Izola pred časom zagrizla v prenovo ribiškega pristanišča. Severni del so obnovili lani, letos pa mu dodali še prenovljen južni del, ki so ga včeraj tudi odprli za javnost.

