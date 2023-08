Turistično ponudbo na Vitanjskem bodo obogatili z novo pohodniško potjo in ureditvijo druge infrastrukture. Na Občino so pred dnevi namreč prejeli pozitiven sklep za sofinanciranje naložbe, ki jo ocenjujejo na 180 tisoč evrov.

Približno polovico denarja, dobrih 93 tisoč evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Preostanek de ...