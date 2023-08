“Bilo je kot 100 let gašenja požarov naenkrat, v eni sami noči” N1 Kanadski gozdni požari so v petek zajeli mesto Kelowna s 150.000 prebivalci na zahodu države v provinci Britanska Kolumbija, v Severozahodnih ozemljih pa se je nadaljevala evakuacija mesta Yellowknife, ki so se mu požari povsem približali.

Sorodno



Omenjeni Kanada

Kolumbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kristjan Čeh

Luka Dončić

Anita Horvat

Tina Šutej