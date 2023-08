V Sloveniji in EU so se od začetka tega tisočletja zgodile številne demografske spremembe. Število prebivalcev narašča, razlog za rast je priseljevanje, ugotavljajo na Statističnem uradu RS (Surs). Tudi v Sloveniji beležimo visok selitveni in negativen naravni prirast, pa tudi vedno več starejših in vedno manj mladih prebivalcev. Slovenija je med najmanjšimi članicami EU. Na […]