Britney s še eno bizarno objavo po ločitvi: Nisem prenesla več bolečine 24ur.com Pop princesa Britney Spears se je na spletu prvič neposredno odzvala na novico, da se ločuje. "Predolgo sem se pretvarjala, da sem močna in moj Instagram se morda zdi popoln, vendar je daleč od resničnosti in mislim, da vsi to vemo. Rada bi pokazala svoja čustva in solze ter to, kako se v resnici počutim," je ob posnetku plesa zapisala zvezdnica in dodala, da podrobnosti ločitve ne bo pojasnjeval...

Sorodno



Omenjeni Britney Spears Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Kristjan Čeh

Robert Golob

Tina Šutej

Anita Horvat