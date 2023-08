Mariborski gasilci iz vozila reševali otroka Lokalec.si Včeraj, 18. avgusta, so mariborski gasilci posredovali v Miklavžu na Dravskem polju. Kot zapišejo na strani Uprave za zaščito in reševanje, se je intervencija zgodila malo pred 9. uro zjutraj. “Ob 8.47 so na Taborniški ulici v Mariboru gasilci JZ GB Maribor s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerega sta se zaklenila otroka,” so zapisali.

