Olimpija odhaja na prizorišče, kjer se ji rado zalomi SiOL.net Nogometaši Kopra so v uvodnem dejanju 5. kroga v petek v Ljubljani nadigrali Bravo kar s 3:0. Današnji spored bosta v Murski Soboti odprla Mura in Radomlje, zatem bo Aluminij gostil Olimpijo. Zmaji nimajo prijetnih spominov na gostovanja v Kidričevem, na 14 tekmah so kar osemkrat doživeli poraz. Vodilni Maribor se bo v nedeljo mudil pri novincu Rogaški, a bo tekma zaradi prenove stadiona v Rogaški Slatini odigrana v Krškem, za konec pa bosta v derbiju kroga obračunala Domžale in Celje.

Sorodno