V živo: slovenski odbojkarji proti močni Italiji SiOL.net Slovenski odbojkarji se na močnem pripravljalnem turnirju v Krakovu po zanesljivi petkovi zmagi nad Poljsko (3:0) pravkar merijo z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani. Ti so v petek za uvod v Wagnerjev memorial s 3:0 premagali Francoze. Ob 17. uri sledi še dvoboj gostiteljev in galskih petelinov.

