V Vipavski dolini so začeli pridelovati sončnice Demokracija Piše: C. R. STA V Vipavski dolini, kjer se skoraj vsako leto soočajo z veliko sušo v kmetijstvu, iščejo nove poljščine, ki so bolj prilagojene na sušo. Tako so začeli na poljih na spodnjem delu doline namesto koruze sejati sončnice, katerih semena nato v celoti izvozijo v Italijo. “Sončnice so kar zanimiva poljščina, ker so kar precej odporne na sušo, predvsem v tej poletni vročini, in jo veliko

