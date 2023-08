Slovenke pred novim zahtevnim izzivom SiOL.net Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri odigrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po uvodnem porazu s favorizirano Poljsko (0:3), proti kateri so predvsem v prvem in tretjem nizu pustile dober vtis, jih v Gentu čaka še ena zahtevna naloga. Nasproti jim bodo stale domačinke Belgijke, ki so na svetovni lestvici deset mest pred njimi. V "slovenski" skupini se bosta popoldan pomerili Madžarska in Ukrajina.

