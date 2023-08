Švedinje prekrižale načrte Avstralkam in osvojile bron. V nedeljo veliki finale. Sportal V nedeljo ob 12. uri se bodo v finalu svetovnega prvenstva za nogometašice, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji, pomerile Angležinje in Španke. Gre za zadnje evropske prvakinje in državo, iz katere izvirajo zmagovalke dveh od zadnjih treh izdaj lige prvakinj. Tretje mesto so osvojili Švedinje, ki so v sobotnem dvoboju za bron odpravile Avstralke z 2:0.

