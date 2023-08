18 let neupravičeno v zaporu, to je odškodnina, ki jo bo prejel Lokalec.si Moški iz Nove Zelandije je skoraj 18 let preživel v zaporu zaradi umora, ki ga ni zagrešil. Za neupravičeno prestano zaporno kazen bo sedaj prejel odškodnino v višini 4,9 milijona novozelandskih dolarjev oziroma nekaj manj kot 2,7 milijona evrov, je danes sporočila novozelandska vlada. Danes 61-letni Alan Hall je bil leta 1986, ko je bil star 24 let, obsojen na dosmrtno zaporno kazen, potem ko je ...

