V nedavni ujmi je bilo po zadnjih podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje poškodovanih 12 vrtcev in 19 osnovnih šol. Največ težav imajo osnovne šole in vrtci na Kranjsko-Sorškem polju in na Koroškem ter v krajih pod Kamniško-Savinjskimi Alpami. Na vprašanje o tem, koliko osnovnošolcev in srednješolcev pouka v začetku septembra ne bo začelo v šoli, na ministrstvu odgovarjajo, da se podatki ...