Škofjeloški policisti iščejo dva osumljenca ropa Dnevnik Škofjeloški policisti iščejo dva storilca, stara med 16 in 18 let, ki sta zjutraj na pešpoti od glavne avtobusne postaje proti Spodnjemu trgu v Škofji Loki pristopila do dveh oškodovancev in ju začela pretepati, pri tem sta si od enega prilastila...

