Umrl velikan slovenskega plavanja Maribor24.si Iz Plavalne zveze Slovenije so sporočili, da se je v 88. letu starosti poslovil dolgoletni plavalni delavec Božidar Bučar. ”Z veliko žalostjo smo na Plavalni zvezi Slovenije sprejeli novico, da se je poslovil Božidar Bučar. V tem težkem trenutku se zavedamo bolečine in izgube, ki jo čutimo vsi, ki smo ga poznali kot dolgoletnega spoštovanega plavalnega delavca in očeta enega naših najboljših plava ...

