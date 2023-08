Požar na Tenerifu še ni pod nadzorom, vojska objavila posnetke gašenja 24ur.com Razmere na severu španskega otoka Tenerife, kjer od torka divja obsežen gozdni požar, so se poslabšale. Meteorologi so v petek sprva napovedali ugodne vremenske pogoje, ki pa so se tekom noči spremenili, požar pa se je razširil. Oblasti so odredile nove evakuacije, skupno je svoje domove zaradi požara zapustilo že 8000 ljudi.

