Ker Golob ne varuje meje, so jo primorani Avstrijci in Nemci! Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) Golobova politika odprtih meja očitno sproža kaskadni učinek. Logika je ta: več držav, ki na balkanski migracijski poti resno izvaja mejno kontrolo na svoji južni meji, manj nadzora bo na njeni severni meji. Golobova vlada se je nadzoru skorajda odrekla, zato pa so potrebni pregledi na severni meji. Spomnimo še, da je Golob ob svojem prvem nedavnem uradnem obisku na ...

Sorodno