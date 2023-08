Slovenski upi do dveh bronov na SP SiOL.net Slovenska mladinska in mlajše članska reprezentanca v slalomu na divjih vodah nadaljuje odlične nastope na svetovnem prvenstvu v Krakovu. Predzadnji dan je Nejc Polenčič priveslal do brona med kanuisti do 23 let, Žiga Lin Hočevar pa je dopolnil petkov uspeh, ko je postal svetovni mladinski prvak v kanuju, še z bronasto kolajno v kajaku.

