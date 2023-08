Dve zmagi po podaljšku in poraz zmajev na Slovaškem RTV Slovenija SŽ Olimpija je na mednarodnem turnirju Pavel Zábojnik Memorial v Zvolenu. Zmaji so najprej izgubili s slovaškim podprvakom HKM Zvolen z 1:4, nato pa so premagali poljskega podprvaka Tychy (3:2 po podaljšku) in Frýdek – Místek (5:4 po podaljšku).

