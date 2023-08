Slovenski upi do dveh bronov na SP v slalomu na divjih vodah Primorske novice Slovenska mladinska in mlajše članska reprezentanca v slalomu na divjih vodah nadaljuje z odličnimi nastopi na svetovnem prvenstvu v Krakovu. Predzadnji dan je Nejc Polenčič iz solkanskih Soških elektran priveslal do brona med kanuisti do 23 let, Žiga Lin Hočevar pa je dopolnil petkov uspeh, ko je postal svetovni mladinski prvak v kanuju, še z bronasto kolajno v kajakaški konkurenci mladincev. Naja Pinterič je bila med kajakašicami mladinkami deveta.

Sorodno







Omenjeni Italija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar