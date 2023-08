Maturantje nekdanjega 4. B Gimnazije Novo mesto so se srečali na 50. obletnici mature, tokrat v frančiškanskem samostanu v Kamniku. Tam namreč domuje eden izmed sošolcev Alojzij Božič oz. pater Ciril, ki se je pred tremi leti v Kamnik vrnil iz Avstralije. Srečanje je bilo posebno doživetje, saj je gostitelj pripravil zanimiv in prisrčen sprejem in program. Ob srečanju so se nekdanji dijakinje in ...