S tekmama med Empolijem in Verono ter Frosinonejem in branilcem naslova Napolijem se je začela 122. sezona elitne nogometne italijanske lige. Neapeljčani so pri novincu Frosinoneju zmagali s 3:1, Verona pa pri Empoliju z 1:0.



