Nogometaši Nafte in Brinja Grosupljega so zadržali stoodstoten izkupiček v 2. slovenski ligi. V 5. krogu so Lendavčani z goloma Stjepana Oštreka doma z 2:0 premagali Fužinar, Grosupeljčani pa z 2:1 Beltince.



