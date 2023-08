Boštjan Udovič: Ko (te) pokliče domovina SiOL.net V preteklih dveh tednih se je Slovenija spremenila v eno samo poplavišče. Odnesene in poplavljene hiše, uničeni spomini ter krute usode naših sodržavljank in sodržavljanov so prevevali vse elektronske in tiskane medije. A sočasno s temi podobami obupa in brezupa so se pokazala številna posamična in skupna junaštva. In naša solidarnost. Slika zadnjih bo tista, ki se bo zapisala v našo zgodovino.

Sorodno