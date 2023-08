Martin Hojak in Anka Pogačnik na zmagovalnem odru v Zagrebu Lokalec.si V svojem uvodnem dvoboju v Zagrebu je Martin Hojak slavil nad Američanom Yonezuka z ipponom. V tretjem krogu izločilnih dvobojev se je Marin pomeril z Romuncem Raicu do sedaj sta se pomerila enkrat in takrat je zmagal Romun, tokrat pa je v prvi minuti Martin s tehniko davljenja prisilil Romuna k predaji dvoboja. V četrtfinalu mu je nasproti stal Gjakov iz Kosova, slednji si je v drugi minuti prib ...