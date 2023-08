Vrednosti povprečne najcenejše osnovne in razširjene košarice sta se znova znižali Lokalec.si Vrednosti obeh košaric sta se glede na predzadnji popis znižali, in sicer osnovna košarica za 0,16 evra in razširjena košarica za 0,55 evra. Na šestem popisu osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil se je njena povprečna najcenejša vrednost ponovno znižala. Dosegla je najnižjo vrednost v celotnem času spremljanja ter znaša 30,12 evra, kar je za slab odstotek (0,16 evra) nižja vrednost v primerja ...

