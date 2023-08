Ekstremno: Najprej poplave, potem pa vročinski val topnews.si Italija se v teh dneh sooča z novim vročinskim valom. Število italijanskih mest, v katerih velja rdeče opozorilo pred vročino, se je včeraj povečalo na osem, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Opozorilo so izdali za Rim, Firence, Bologno, Perugio, Brescio, Bolzano, Latino in Rieti. V omenjenih osmih mestih pristojne oblasti tudi mladim, zdravim in […]...

Sorodno







Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Kristjan Čeh

Robert Golob

Boštjan Poklukar

Tim Gajser