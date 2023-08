Delegacija Ecowasa se je v Nigru srečala z vodjo hunte in odstavljenim predsednikom RTV Slovenija Delegacija Skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas) se je v nigrski prestolnici Niamey srečala z odstavljenim predsednikom Mohamedom Bazoumom in vodjo vojaške hunte Abdourahmanom Tianijem, ki je dejal, da so vodje vojaškega udara odprti za dialog.

