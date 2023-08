Občina Litija začela z zbiranjem vlog tistih, ki so jih prizadela močna neurja Nova24TV Občina Litija je pričela z zbiranjem vlog vseh tistih, ki ste utrpeli škodo na vaših zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda. Neurje 4. in 5. avgusta Litiji in okoliškim krajem prav tako kot mnogim drugim krajem ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Kristjan Čeh

Boštjan Poklukar

Borut Pahor